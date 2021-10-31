В Башкирии водитель насмерть сбил 60-летнего мужчину и скрылся

13:12, 31 окт 2021

Рано утром в Салавате зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со скрывшимся автомобилем. Авария произошла около шести часов утра на ул. Заки Валиди.







По одной из версии‌, неустановленный водитель совершил наезд на 60-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Сейчас ведутся поиски водителя, совершившего наезд.



Госавтоинспекция Башкортостана просит всех, владеющих какой либо информацией по данному факту, сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть УГИБДД МВД по РБ по телефону 8(347) 235-84-02.

Ранее сообщалось о том, что в МЧС по Башкирии сообщили о смертельной аварии в Белорецком районе, в которой погибли два человека. По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило сегодня, 31 октября, в 7:34.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ