В Башкирии водитель насмерть сбил 60-летнего мужчину и скрылся
13:12, 31 окт 2021
Рано утром в Салавате зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со скрывшимся автомобилем. Авария произошла около шести часов утра на ул. Заки Валиди.
По одной из версии, неустановленный водитель совершил наезд на 60-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Сейчас ведутся поиски водителя, совершившего наезд.
Госавтоинспекция Башкортостана просит всех, владеющих какой либо информацией по данному факту, сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть УГИБДД МВД по РБ по телефону 8(347) 235-84-02.
Ранее сообщалось о том, что в МЧС по Башкирии сообщили о смертельной аварии в Белорецком районе, в которой погибли два человека. По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило сегодня, 31 октября, в 7:34.