Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель насмерть сбил 60-летнего мужчину и скрылся

В Башкирии водитель насмерть сбил 60-летнего мужчину и скрылся

13:12, 31 окт 2021

Рано утром в Салавате зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со скрывшимся автомобилем. Авария произошла около шести часов утра на ул. Заки Валиди.

По одной из версии‌, неустановленный водитель совершил наезд на 60-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Сейчас ведутся поиски водителя, совершившего наезд. 

Госавтоинспекция Башкортостана просит всех, владеющих какой либо информацией по данному факту, сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть УГИБДД МВД по РБ по телефону 8(347) 235-84-02.

Ранее сообщалось о том, что в МЧС по Башкирии сообщили о смертельной аварии в Белорецком районе, в которой погибли два человека. По данным спасателей, сообщение о ДТП поступило сегодня, 31 октября, в 7:34. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Салават происшествия ДТП
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: