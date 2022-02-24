В Бурзянском районе Башкирии водитель сбил пешехода и скрылся

10:54, 24 фев 2022

В Бурзянском районе Башкирии неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП







Вчера вечером, 23 февраля, в Бурзянском районе произошло ДТП. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по РБ, на улице С.Юлаева в деревне Байназарово неизвестный водитель сбил 56-летнего местного жителя и скрылся с места ДТП. В результате аварии пешехода с травмами госпитализировли. По факту наезда разыскивается автомобиль, предположительно, «Лада Ларгус» с механическими повреждениями.



Госавтоинспекция Башкортостана просит всех, владеющих какой-либо информацией по данному факту, сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть УГИБДД МВД по РБ по телефону 8(347) 235-84-02.





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