На жителя Салавата в его собственном доме напал с ножом собутыльник

Салават | 02 янв 2021 | 21:10

В Башкирии в ночь на 31 декабря на 47-летнего жителя Салавата в его собственном доме напал с ножом знакомый. В результате нападения раненый пострадавший попал в больницу. В настоящий момент подозреваемого уже задержали. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.







По имеющейся информации, преступление произошло в квартире потерпевшего в 1:20. В этот момент приятели распивали спиртные напитки. Посиделки переросли в ссору, которая закончилась тем, что 37-летний подозреваемый схватил нож и нанес им множественные удары своему оппоненту.

В результате происшествия пострадавшего доставили в больницу с ранением в области правого бедра, ягодицы, шеи, головы и кисти. Подозреваемого уже задержали и доставили в состоянии алкогольного опьянения в полицию, где он дал признательные показания. В настоящий момент идет расследование уголовного дела.

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