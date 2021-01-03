В Уфе пьяный житель Архангельского района проник в закрытый супермаркет

Уфа | 03 янв 2021 | 15:54

Росгвардейцы задержали жителя Архангельского района, который ночью проник в супермаркет в Уфе и пытался набрать алкоголь и закуски. Со слов мужчины, он всего лишь хотел купить спиртное и продукты, но магазин ночью был закрыт. Ему ничего не оставалось, как разбить дверь торговой точки и взять необходимое к новогоднему столу.







Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе Уфы 1 января рано утром, когда магазины еще не работали.



Горожане, возвращающиеся под утро домой после новогодних гулянок, увидели, как внутри супермаркета ходит одинокий мужчина с тележкой полной продуктов. Дебошир пил алкоголь, взятый с полок магазина, раскидал по полу фрукты, и пытался протаранить тележкой дверь. Но очевидцы не дали ему убежать, вызвали правоохранителей.





- Подъехав к магазину, росгвардейцы обнаружили, что стеклянная входная дверь в продуктовый магазин разбита, а сквозь повреждённые створки пытается протолкнуть тележку, полную продуктов и алкоголя, нетрезвый мужчина. На улице за процессом наблюдали неравнодушные граждане, которые и сообщили о происходящем в правоохранительные органы, - сообщает башкирская Росгвардия.

- 36-летний ранее не судимый житель Архангельского района передан полиции для дальнейшего разбирательства.

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При виде правоохранителей мужчина попытался сбежать, но был задержан. Он рассказал, что отмечал Новый год с дамой сердца, а когда выпивка и закуска закончились, хотел пополнить запасы, но магазин оказался закрыт.