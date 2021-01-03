В Уфе пьяный житель Архангельского района проник в закрытый супермаркет
Уфа | 03 янв 2021 | 15:54
Росгвардейцы задержали жителя Архангельского района, который ночью проник в супермаркет в Уфе и пытался набрать алкоголь и закуски. Со слов мужчины, он всего лишь хотел купить спиртное и продукты, но магазин ночью был закрыт. Ему ничего не оставалось, как разбить дверь торговой точки и взять необходимое к новогоднему столу.
Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе Уфы 1 января рано утром, когда магазины еще не работали.
Горожане, возвращающиеся под утро домой после новогодних гулянок, увидели, как внутри супермаркета ходит одинокий мужчина с тележкой полной продуктов. Дебошир пил алкоголь, взятый с полок магазина, раскидал по полу фрукты, и пытался протаранить тележкой дверь. Но очевидцы не дали ему убежать, вызвали правоохранителей.