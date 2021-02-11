Житель Мелеуза пытался украсть из магазина продукты, водку и нижнее белье

Мелеузовский район | 11 фев 2021 | 09:23

Вчера, 10 февраля, в Мелеузе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался вынести на себе полмагазина. Инцидент произошел примерно в 2 часа ночи. Подробности рассказали в пресс-службе Росгвардии Башкирии.







Пресс-служба Росгвардии Башкирии:



- В ходе визуального осмотра охраняемого объекта росгвардейцы обнаружили следы взлома входной двери, а из торгового зала магазина доносился шум. Правоохранители незамедлительно приняли меры по блокировке помещения и задержанию преступника.

Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 50-летний неоднократно судимый уроженец Кемеровской области, освободившийся из тюрьмы в конце 2020 года. Он пытался вынести из магазина продукты питания и несколько пар мужского нижнего белья. Сумма ущерба уточняется.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.





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