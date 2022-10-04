В Уфе задержали агрессивного мужчину, который пытался проникнуть в школу

21:57, 04 окт 2022

Опасаясь намерений, охранник нажал на тревожную кнопку.



В Уфе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался пройти в общеобразовательную школу №4.



Как рассказали в пресс-службе Росгвардии Башкирии, инцидент произошел сегодня днем, 4 октября. Неизвестный мужчина устроил скандал и пытался проникнуть в здание. Опасаясь намерений, охранник нажал на тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Учебный процесс не нарушен.



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