В Уфе задержали агрессивного мужчину, который пытался проникнуть в школу
21:57, 04 окт 2022
Опасаясь намерений, охранник нажал на тревожную кнопку.
В Уфе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался пройти в общеобразовательную школу №4.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии Башкирии, инцидент произошел сегодня днем, 4 октября. Неизвестный мужчина устроил скандал и пытался проникнуть в здание. Опасаясь намерений, охранник нажал на тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Учебный процесс не нарушен.