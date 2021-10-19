В Башкирии две девушки устроили жестокую драку у входа в бар

15:03, 19 окт 2021

Тревожную кнопку нажал сотрудник бара «MusicHall27» на улице Кирова. Подоспевшие на вызов сотрудники Росгвардии увидели картину побоища. На момент задержания две нетрезвых дамы дрались прямо на входе в бар. Разняв соперниц, росгвардейцы мигом остудили их пыл.







— Они вроде бы из-за парня поругались, не поделили его. Вроде кричать друг на дружку в зале начали, потом вышли на улицу на Одной 20 лет, другой 21. Каждая била другую очень сильно, не щадя. Одна даже ударила обидчицу ногой по лицу. Куда делся молодой человек, я не видел, — рассказал один из очевидцев ЧП.



Найти мужчину, из-за которого вспыхнула ссора, не удалось. Он покинул бар еще до приезда силовиков. Каждая из девушек получила ушибы и ссадины. Нуждались ли они в медицинской помощи, не уточняется. Обеих уфимок передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

Согласно УК РФ, участницам драки может грозить наказание в виде крупного штрафа, либо условный срок. Зачинщицу еще предстоит установить дознавателям.

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