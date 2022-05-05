В Башкирии грабитель залил лицо кассирше перекисью водорода
08:58, 05 май 2022
В Белорецком районе росгвардейцы задержали грабителя, напавшего на кассира офиса микрозаймов.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, все произошло около 11 часов дня 2 мая. В офис микрозаймов на улице Косоротова ворвался мужчина с медицинской маской на лице и начала распылять в лицо кассирше перекись водорода, а потом начал требовать у нее деньги, угрожая расправой. Женщине удалось вырваться – она выбежала на улицу и начала звать на помощь. Сам злоумышленник, осознав, что его план провалился, поспешил скрыться с места преступления.
Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии внимательно изучили приметы нападавшего и начали его розыск. Вскоре они задержали ранее судимого 45-летнего местного жителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - добавили в ведомстве.