В Башкирии следком подключился к расследованию причин аварии с двумя автобусами в Салаватском районе

Салаватский район | 10 янв 2021 | 16:51

К расследованию причин и обстоятельств аварии на трассе в Салаватском районе Башкирии, где столкнулись два встречных пассажирских автобуса, погибли женщина и ребенок и пострадали 11 пассажиров, подключились следователи и прокуратура республики.





Кроме выяснения самой причины аварии сотрудникам правоохранительных органов предстоит дать оценку действиям компании-перевозчика, которой принадлежали оба микроавтобуса: были ли обе маршрутки в исправном техническом состоянии, соблюдались ли правила безопасности для пассажиров. Также будет оценено состояние дорожного полотна в месте, где и произошла авария.

- При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что авария произошла сегодня днем неподалеку от поселка Татарский Малояз. В лобовом столкновении на трассе двух пассажирских микроавтобусах, в которых находились 36 пассажиров, погибли молодая женщина и ребенок. Еще 11 пассажиров с различными травмами были госпитализированы. С пострадавшими и родственниками погибших сейчас работают психологи.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"