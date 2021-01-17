Авария в Бирском районе: на трассе столкнулись две пожилые водительницы

Бирский район | 17 янв 2021 | 11:14

В Бирском районе зарегистрировано ДТП с тремя пострадавшими, об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.







По предварительным данным, авария произошла на 95 км автодороги Уфа-Янаул. 60-летняя водительница Renault Sandero столкнулась с ВАЗ-2112, за рулём которого находилась 60-летняя жительница Бирска. В результате ДТП оба водителя, а также 45-летняя пассажирка ВАЗа были доставлены в больницу.



Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в ходе которых пять человек погибли, десять – получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2,8 тыс. нарушений ПДД, задержаны 57 нетрезвых водителя.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Бирском районе. Здесь столкнулись «Hyundai Solaris» и встречная «Лада Гранта», погибли двое.





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