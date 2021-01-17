Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Авария в Бирском районе: на трассе столкнулись две пожилые водительницы

Авария в Бирском районе: на трассе столкнулись две пожилые водительницы

Авария в Бирском районе: на трассе столкнулись две пожилые водительницы

Бирский район | 17 янв 2021 | 11:14

В Бирском районе зарегистрировано ДТП с тремя пострадавшими, об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.



По предварительным данным, авария произошла на 95 км автодороги Уфа-Янаул. 60-летняя водительница Renault Sandero столкнулась с ВАЗ-2112, за рулём которого находилась 60-летняя жительница Бирска. В результате ДТП оба водителя, а также 45-летняя пассажирка ВАЗа были доставлены в больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в ходе которых пять человек погибли, десять – получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2,8 тыс. нарушений ПДД, задержаны 57 нетрезвых водителя.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Бирском районе. Здесь столкнулись «Hyundai Solaris» и встречная «Лада Гранта», погибли двое.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: