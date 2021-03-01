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Авария в Баймакском районе: водитель иномарки погиб в ДТП с УАЗом

Авария в Баймакском районе: водитель иномарки погиб в ДТП с УАЗом

Баймакский район | 01 мар 2021 | 09:14

В Баймакском районе зарегистрировано смертельное ДТП с участием УАЗа, сообщает ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла накануне на 104 км автодороги Магнитогорск-Ира. По предварительным данным, столкнулись УАЗ под управлением 29-летнего жителя Сибая и встречный Hyundai Solaris, за рулём которого находился 52-летний мужчина из Свердловской области. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте, его 45-летний пассажир был доставлен в больницу. Также госпитализирован водитель УАЗа. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло десять автомобильных аварий, в ходе которых один человек погиб и 12 получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,2 тыс нарушений ПДД, задержаны 50 нетрезвых  водителей.

Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии на 154 км автодороги Магнитогорск-Ира в автоаварии пострадали три человека

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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