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Авария в Татышлинском районе: столкнулись две иномарки, пострадал водитель

Авария в Татышлинском районе: столкнулись две иномарки, пострадал водитель

Татышлинский район | 16 мар 2021 | 09:10

Днём в Татышлинском районе на 88 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда столкнулись "Toyota Corolla" под управлением 23-летнего местного жителя и встречный "Opel Corsa", за рулём которого находился 37-летний мужчина. В результате аварии водитель последнего с травмами госпитализирован. Начато разбирательство. 

15 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы.

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За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 2400 нарушений ПДД, задержаны 40 нетрезвых водителей. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.

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Источник: блог начальника ГИБДД РБ
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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