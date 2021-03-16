Авария в Татышлинском районе: столкнулись две иномарки, пострадал водитель
Татышлинский район | 16 мар 2021 | 09:10
Днём в Татышлинском районе на 88 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда столкнулись "Toyota Corolla" под управлением 23-летнего местного жителя и встречный "Opel Corsa", за рулём которого находился 37-летний мужчина. В результате аварии водитель последнего с травмами госпитализирован. Начато разбирательство.
15 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы.
Источник: блог начальника ГИБДД РБ
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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