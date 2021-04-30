Массовая авария в Салавате: на одной из улиц города столкнулись 4 автомобиля

Салават | 30 апр 2021 | 09:18

29 апреля на дорогах Башкортостана зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых восемь человек получили травмы.



В восемь часов утра в Салавате на улице Губкина столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, вначале столкнулись попутные Toyota CH-R под управлением 48-летней местной жительницы и Nissan Note, за рулём которого находилась 43-летняя жительница также Салавата. После столкновения Toyota выехала на полосу встречного движения, где последовало столкновение со встречным Ford Explorer под управлением 64-летнего местного жителя и ВАЗ-2105, за рулем которого находился 24-летний водитель одного из медучреждений города. В результате аварии пострадали водитель ВАЗ, а также его семилетний пассажир, учащийся первого класса. Начато разбирательство.







За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2240 нарушений ПДД, задержаны 24 нетрезвых водителя, разыскан один угнанный автомобиль.



Ранее сообщалось о том, что в Салавате молодая мать оставила 2-летнюю дочь умирать в пустой квартире.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ