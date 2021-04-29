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Авария в Уфимском районе: столкнулись "Nissan Juke" и встречный "Nissan Qashqai"

Авария в Уфимском районе: столкнулись "Nissan Juke" и встречный "Nissan Qashqai"

Уфа | 29 апр 2021 | 09:23

28 апреля на дорогах Башкортостана зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых девять человек получили травмы. 

В десятом часу утра в Уфимском районе на улице Нагорная села Чесноковка столкнулись "Nissan Juke" под управлением 24-летнего местного жителя и встречный "Nissan Qashqai", за рулём которого  находился 67-летний житель Шаранского района. В результате аварии оба водителя и и пассажирка Qashqai с серьезными травмами госпитализированы. Начата проверка. 

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2300 нарушений правил дорожного движения, задержаны 28 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что под Уфой водитель "Чери Тигго" наехал на бортовую "Газель".

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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