Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Житель Татышлинского района жестоко избил подругу в канун Дня всех влюбленных

Житель Татышлинского района жестоко избил подругу в канун Дня всех влюбленных

Житель Татышлинского района жестоко избил подругу в канун Дня всех влюбленных

Татышлинский район | 16 фев 2021 | 12:01

Жуткий инцидент произошёл в Татышлинском районе. 37-летнюю женщину жестоко избил 42-летний сожитель в канун Дня всех влюбленных. Об этом сообщают корреспонденты «КП-Уфа».

Утром 14 февраля в районную больницу доставили искалеченную женщину. Врачи диагностировали у несчастной закрытую черепно-мозговую травму, ушиб спинного мозга, перелом и вывих шейного позвонка. Медики рассказали о случившемся полиции.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 13 февраля вечером у пострадавшей произошёл конфликт с 42-летним сожителем. Мужчина признался, что в порыве гнева жестоко избил возлюбленную. Было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось о том, что в Татышлинском районе мужчина убил жену за то, что она не ночевала дома.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: