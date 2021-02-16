Житель Татышлинского района жестоко избил подругу в канун Дня всех влюбленных

Татышлинский район | 16 фев 2021 | 12:01

Жуткий инцидент произошёл в Татышлинском районе. 37-летнюю женщину жестоко избил 42-летний сожитель в канун Дня всех влюбленных. Об этом сообщают корреспонденты «КП-Уфа».







Утром 14 февраля в районную больницу доставили искалеченную женщину. Врачи диагностировали у несчастной закрытую черепно-мозговую травму, ушиб спинного мозга, перелом и вывих шейного позвонка. Медики рассказали о случившемся полиции.



Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 13 февраля вечером у пострадавшей произошёл конфликт с 42-летним сожителем. Мужчина признался, что в порыве гнева жестоко избил возлюбленную. Было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось о том, что в Татышлинском районе мужчина убил жену за то, что она не ночевала дома.





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