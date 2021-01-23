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Смертельное ДТП в Туймазинском районе: столкнулись Лада Калина, Renault Sandero и грузовик Scania

Смертельное ДТП в Туймазинском районе: столкнулись Лада Калина, Renault Sandero и грузовик Scania

Туймазинский район | 23 янв 2021 | 10:26

Вчера, 22 января, ближе к вечеру в Туймазинском районе на 1294 км трассы М5 Урал столкнулись Лада Калина, Renault Sandero и грузовик Scania.

От сильного удара водитель Калины скончался на месте. Тело погибшего спасатели вырезали из груды металла с помощью гидравлического инструмента, рассказали «Вестям» в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС. Причины ДТП выясняются.

Напомним, 21 января, на 87 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «ZAZ Chance» и встречный грузовик КамАЗ. 33-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Вчера, 22 января, рано утром, в лобовом столкновении Volkswagen Polo и встречного грузовика Mercedes в Уфимском районе погибла целая семья – родители и двое детей 7 и 9 лет.

Тем временем, МЧС Башкирии предупредил о трудностях на дорогах из-за непогоды в ближайшие дни и рекомендовал автовладельцам без лишней надобности не выезжать на трассу.


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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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