В Иглинском районе четверо жителей предстанут перед судом за мошенничество с землей на 185 млн рублей

Иглинский район | 23 янв 2021 | 11:09

В Иглинском районе под суд пойдут четверо местных жителей. Как сообщает прокуратура республики, их незаконная деятельность нанесла ущерб району в размере порядка 185 млн. рублей.



По предварительной информации, с 2007 по 2010 годы специалист по недвижимости совместно с секретарём судебного заседания фальсифицировали права собственности на земельные участки, подписывая соответствующее судебное решение у председателя Иглинского районного суда. После регистрации подложных документов в Росреестре, участки делились на более мелкие и распродавались. На данный момент следствие владеет информацией о 20 участках, оформленных мошенническим путём, общая площадь присвоенных землевладений составляет 13 гектаров.







Обвинение фигурантам дела было предъявлено по статьям «Мошенничество», «Подделка официального документа» и «Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления». Однако, несмотря на достаточность доказательных материалов, вины обвиняемые не признали. На данный момент судом в обеспечительных целях наложен арест на имущество подсудимых стоимостью свыше 142 млн. рублей.

В отношении председателя Иглинского районного суда, который подписывал фальшивые документы, в возбуждении уголовного дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог» было отказано за истечением срока давности уголовного преследования.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram