В Башкирии директора «Дворца молодежи» осудили на 6 лет за взятки и мошенничество

15:56, 16 июн 2023

В башкирском городе Октябрьский предстала перед судом руководительница «Дворца молодежи». Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.







По версии следователей, подсудимая с 2018 годы получила от своих подчиненных, угрожая им увольнением, взятки на сумму общей сложностью более 700 тысяч рублей. Также она способствовала трудоустройству во «Дворец молодежи» восьми человек, которые по факту не работали, однако руководительница все же получала за них заработную плату.





– В результате ее противоправных действий сумма причиненного ущерба составила свыше одного миллиона рублей. Неправомерная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ по РБ, – сообщает прокуратура.



В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство взятки», «Служебный подлог», «Мошенничество». Она не признала свою вину. Октябрьский городской суд назначил ей шесть лет колонии общего режима и лишил права занимать должности в органах власти на пять лет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Прокуратура Башкирии