Жительница Мелеуза оформила кредит на свою покойную мать

09:25, 01 ноя 2022

В башкирском городе Мелеуз женщина оформила кредит на свою покойную мать. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.



По версии следователей, в декабре 2020 года женщина воспользовалась мобильным телефоном своей покойной матери, в приложении заполнила анкету для получения кредита в размере почти 30 тысяч рублей. Банк дистанционно рассмотрел и удовлетворил заявку, а затем перечислил деньги.







В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Она признала свою вину. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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