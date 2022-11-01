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Жительница Мелеуза оформила кредит на свою покойную мать

Жительница Мелеуза оформила кредит на свою покойную мать

09:25, 01 ноя 2022

В башкирском городе Мелеуз женщина оформила кредит на свою покойную мать. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры. 

По версии следователей, в декабре 2020 года женщина воспользовалась мобильным телефоном своей покойной матери, в приложении заполнила анкету для получения кредита в размере почти 30 тысяч рублей. Банк дистанционно рассмотрел и удовлетворил заявку, а затем перечислил деньги. 



В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Она признала свою вину. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Мелеуз
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