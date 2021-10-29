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Жительница Башкирии оформила кредит на своего умершего отца

Жительница Башкирии оформила кредит на своего умершего отца

09:46, 29 окт 2021

В Уфе 32-летняя местная жительница оформила кредит на своего умершего отца и потратила полученные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РБ. 

Было установлено, что отец мошенницы скончался в конце сентября 2019 года. Занимаясь похоронами уфимка мобильным телефоном покойного, открыла приложение банка и подала  онлайн-заявку на кредит. Через некоторое время заявка было одобрена и на счет умершего поступило более 30 тысяч рублей. Женщина перечислила эти деньги себе, а затем потратила на личные нужды.

Однако сотрудники банка скоро заметили, что кредит мужчина оформил уже после своей смерти. Они обратились в полицию. В настоящее время на уфимку возбуждено уголовное дело. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа криминал
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