Житель Башкирии оформил крупный кредит на бывшую девушку
20:13, 10 апр 2022
Молодая девушка из Уфы оказалась удивлена, когда ей пришло оповещение о долге за кредит. Уфимка была уверена, что никакой кредит она не оформляла.
Девушка обратилась в банк и оказалось, что на ее имя действительно оформлен крупный кредит — 950 тысяч рублей. И она уже просрочила кредит по нему.
жительница Уфы обратилась в полицию с заявлением. Позднее удалось узнать, что кредит оформил бывший парень девушки, с которым она уже рассталась. Он воспользовался дистанционным оформлением и девушка ни о чем не знала.
Сам мужчина после этого пропал и никаких платежей не вносил. Уведомить девушку он тоже посчитал не обязательным.