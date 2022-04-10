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Житель Башкирии оформил крупный кредит на бывшую девушку

Житель Башкирии оформил крупный кредит на бывшую девушку

20:13, 10 апр 2022

Молодая девушка из Уфы оказалась удивлена, когда ей пришло оповещение о долге за кредит. Уфимка была уверена, что никакой кредит она не оформляла.

Девушка обратилась в банк и оказалось, что на ее имя действительно оформлен крупный кредит — 950 тысяч рублей. И она уже просрочила кредит по нему.

жительница Уфы обратилась в полицию с заявлением. Позднее удалось узнать, что кредит оформил бывший парень девушки, с которым она уже рассталась. Он воспользовался дистанционным оформлением и девушка ни о чем не знала.

Сам мужчина после этого пропал и никаких платежей не вносил. Уведомить девушку он тоже посчитал не обязательным.

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Источник: news102.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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