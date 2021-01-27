Житель Иглинского района избил и изнасиловал 62-летнюю соседку

Иглинский район | 27 янв 2021 | 17:36

В одном из населенных пунктов Иглинского района произошло ужасное преступление. Мужчина ворвался в дом к 62-летней соседке, где избил и изнасиловал её.







Как сообщает издание «КП-Уфа», инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 января. 50-летний мужчина взломал дверь, проник в дом к соседке и надругался над несчастной, при этом избив её кулаками.



На следующий же день пенсионерка обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который в этот момент был в состоянии алкогольного опьянения. На допросе мужчина во всем признался – было возбуждено уголовное дело. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности и работает простым скотником.

Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе четверо жителей предстанут перед судом за мошенничество с землей на 185 млн рублей.





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