В Кармаскалинском районе на месте пожара обнаружили тело мужчины

| 23 янв 2021 | 19:13

Пожар в сельском доме унес жизнь 60-летнего мужчины в Кармаскалинском районе. Сообщение о возгорании в деревне Кулушево поступило в 10:13 23 января.



На место выехали сотрудники МЧС России и добровольные пожарные дружины трех сельсоветов. Огнеборцы обнаружили открытое горение жилого дома по всей площади — 80 кв. м.







Бревенчатый дом, облицованный кирпичом, сильно пострадал. К несчастью, на пепелище нашли тело мужчины 1960 года рождения.



Обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России и следственно-оперативной группе.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии наблюдательная комиссия зафиксировала травмы у задержанного участника конфликта в Кармаскалах.





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