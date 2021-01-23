В Кармаскалинском районе на месте пожара обнаружили тело мужчины
| 23 янв 2021 | 19:13
Пожар в сельском доме унес жизнь 60-летнего мужчины в Кармаскалинском районе. Сообщение о возгорании в деревне Кулушево поступило в 10:13 23 января.
На место выехали сотрудники МЧС России и добровольные пожарные дружины трех сельсоветов. Огнеборцы обнаружили открытое горение жилого дома по всей площади — 80 кв. м.
Бревенчатый дом, облицованный кирпичом, сильно пострадал. К несчастью, на пепелище нашли тело мужчины 1960 года рождения.
Обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России и следственно-оперативной группе.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии наблюдательная комиссия зафиксировала травмы у задержанного участника конфликта в Кармаскалах.
Источник:
gtrk.tv
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