Крупный пожар в Янаульском районе: сгорели дом и дворовые постройки, два человека погибли

Янаульский район | 20 апр 2021 | 15:18

В пожаре, который уничтожил дом, сарай и баню, погибли двое жителей Янаульского района республики. Сообщение о возгорании в деревне Верхняя Барабановка поступило 20 апреля в 11-18.







Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение дома, бани и сарая по всей площади. К тушению подключились 18 пожарных. Было использовано 7 единиц техники, подано 5 стволов РСК-50.



В 12-37 открытое горение ликвидировали на площади 58 кв.м. К сожалению, на пепелище сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины и женщины 1960 и 1934 годов рождения.



На место ЧП выехали эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причины пожара устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что В Туймазинском районе из-за пожара едва не загорелось кладбище.





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Фото: МЧС по РБ