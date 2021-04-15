В Туймазинском районе из-за пожара едва не загорелось кладбище

Туймазинский район | 15 апр 2021 | 12:13

Накануне, 14 апреля, в деревне Райманово Туймазинского района произошёл пожар. Огнём чуть не охватило местное кладбище.



О произошедшем рассказали жители деревни в социальных сетях. Около шести часов вечера очевидцы заметили, как у кладбища горит огонь. На место инцидента в срочном порядке выехали сотрудники МЧС Башкирии.



К счастью, огонь удалось потушить до того, как он перекинулся на погост. По версии специалистов, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. В инциденте нет пострадавших и погибших.



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