В Туймазинском районе на пожаре погибли два человека

Туймазинский район | 10 мар 2021 | 07:25

Серьезный пожар унес жизни двоих человек в Туймазинском районе республики. Сообщение о возгорании в селе Нижнетроицкий поступило в 9 марта в 17:27.



На момент прибытия средств МЧС наблюдалось открытое горение жилого бревенчатого дома размером 5х9 метров. Пожар удалось локализовать в 18:29, открытое горение ликвидировано в 18:45.







К несчастью, на пепелище спасатели обнаружили двоих погибших — мужчину 1960 и женщину 1964 годов рождения.



Обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России и следственно-оперативной группе.



Ранее сообщалось о том, что в селе Какрыбашево Туймазинском районе зафиксирована массовая гибель крупного рогатого скота. Об этом сообщал Россельхознадзор Башкирии.





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Фото: МЧС РФ по РБ