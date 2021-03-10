В Туймазинском районе на пожаре погибли два человека
Туймазинский район | 10 мар 2021 | 07:25
Серьезный пожар унес жизни двоих человек в Туймазинском районе республики. Сообщение о возгорании в селе Нижнетроицкий поступило в 9 марта в 17:27.
На момент прибытия средств МЧС наблюдалось открытое горение жилого бревенчатого дома размером 5х9 метров. Пожар удалось локализовать в 18:29, открытое горение ликвидировано в 18:45.
К несчастью, на пепелище спасатели обнаружили двоих погибших — мужчину 1960 и женщину 1964 годов рождения.
Обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России и следственно-оперативной группе.
Ранее сообщалось о том, что в селе Какрыбашево Туймазинском районе зафиксирована массовая гибель крупного рогатого скота. Об этом сообщал Россельхознадзор Башкирии.
Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ
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