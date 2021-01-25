В Баймакском районе подросток угнал автомобиль, чтобы отправиться на свидание

Баймакский район | 25 янв 2021 | 12:36

34-летний житель села Нигаматово обратился в полицию с заявлением о пропаже своего автомобиля. Стражам порядка он объяснил, что машину в последний раз видел перед встречей с 17-летним приятелем. Как удалось выяснить позднее, именно молодой человек и угнал «ВАЗ-2112».







Несовершеннолетний и потерпевший коротали выходные, употребляя спиртное. Однако юноша все это время скучал по своей девушке, жившей в соседней деревне. Именно туда решил направиться парень, изрядно выпив. Глубокой ночью он без предупреждения забрался в автомобиль своего товарища и поехал в деревню Первое Мурзино Хайбуллинского района.

Угонщик без происшествий добрался до своей 16-летней возлюбленной. Они провели вместе целый день. Свидание было прервано сотрудниками правопорядка, которые вычислили молодого человека и приехали по его следам. Подозреваемый попытался скрыться, но его оперативно задержали. Парень дал признательные показания. Автомобиль обнаружили и передали законному владельцу, а романтичному юноше грозит уголовная ответственность.





5 января в селе Куянтаево Баймакского района при проведении ремонта прицепа ПТС-4 механизатора придавило платформой к раме прицепа. От полученной травмы работник скончался на месте.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба МВД по РБ