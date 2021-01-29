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В Зилаирском районе 14-летняя девушка забеременела от отчима

В Зилаирском районе 14-летняя девушка забеременела от отчима

Зилаирский район | 29 янв 2021 | 13:33

14-летняя жительница Зилаирского района Башкирии забеременела от отчима. Мужчина старше девушки на 12 лет, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник.

Как рассказывает издание, девушка обратилась в центральную районную больницу 27 января. Там ей сообщили о 9-10 неделе беременности.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что половой акт произошел в конце ноября прошлого года. Отчим переспал с падчерицей в их же доме.

Мужчина признался во всем, когда его доставили в полицию. В настоящее время дело рассматривает следователь.

Ранее сообщалось о том, что в Зилаирском районе сбитую лошадь разделали на мясо прямо на дороге.

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Источник: mkset.ru

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