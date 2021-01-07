В Зилаирском районе сбитую лошадь разделали на мясо прямо на дороге

Сбитую лошадь освежевали на трассе в Башкирии. ДТП произошло накануне возле села Зилаир. После аварии двое мужчин стали прямо на дороге разделывать животное.
Неизвестно, была ли лошадь жива после наезда. Пользователи в Сети пришли к мнению, что такая мера — единственно разумная, если лошадь не жилец.
- Если животное еще живо и не жилец, лучше сразу забить на мясо, иначе никто не компенсирует стоимость.
Комментаторы отметили, что на дороге в этом месте часто пасутся животные. И хорошо, что в этот раз обошлось без человеческих жертв.
Ранее сообщалось о том, что в Зилаирском районе прошел фестиваль рыбной ловли. В соревнованиях по рыбной ловле участвовали 85 жителей из Зилаирского, Баймакского, Хайбуллинского, Зианчуринского районов Башкирии, а также из городов Баймак, Сибай и Оренбург. Все участники – любители.