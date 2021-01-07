Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Зилаирском районе сбитую лошадь разделали на мясо прямо на дороге

В Зилаирском районе сбитую лошадь разделали на мясо прямо на дороге

В Зилаирском районе сбитую лошадь разделали на мясо прямо на дороге

Зилаирский район | 07 янв 2021 | 15:47

Сбитую лошадь освежевали на трассе в Башкирии. ДТП произошло накануне возле села Зилаир. После аварии двое мужчин стали прямо на дороге разделывать животное.



Неизвестно, была ли лошадь жива после наезда. Пользователи в Сети пришли к мнению, что такая мера — единственно разумная, если лошадь не жилец.

- Если животное еще живо и не жилец, лучше сразу забить на мясо, иначе никто не компенсирует стоимость.
Комментаторы отметили, что на дороге в этом месте часто пасутся животные. И хорошо, что в этот раз обошлось без человеческих жертв.

Ранее сообщалось о том, что в Зилаирском районе прошел фестиваль рыбной ловли. В соревнованиях по рыбной ловле участвовали 85 жителей из Зилаирского, Баймакского, Хайбуллинского, Зианчуринского районов Башкирии, а также из городов Баймак, Сибай и Оренбург. Все участники – любители.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: