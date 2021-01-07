В Зилаирском районе сбитую лошадь разделали на мясо прямо на дороге

Зилаирский район | 07 янв 2021 | 15:47

Сбитую лошадь освежевали на трассе в Башкирии. ДТП произошло накануне возле села Зилаир. После аварии двое мужчин стали прямо на дороге разделывать животное.







Неизвестно, была ли лошадь жива после наезда. Пользователи в Сети пришли к мнению, что такая мера — единственно разумная, если лошадь не жилец.

- Если животное еще живо и не жилец, лучше сразу забить на мясо, иначе никто не компенсирует стоимость.

Комментаторы отметили, что на дороге в этом месте часто пасутся животные. И хорошо, что в этот раз обошлось без человеческих жертв.

Ранее сообщалось о том, что в Зилаирском районе прошел фестиваль рыбной ловли. В соревнованиях по рыбной ловле участвовали 85 жителей из Зилаирского, Баймакского, Хайбуллинского, Зианчуринского районов Башкирии, а также из городов Баймак, Сибай и Оренбург. Все участники – любители.

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Фото: скрин видео

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"