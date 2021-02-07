Авария в Стерлитамакском районе: на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

Стерлитамакский район | 07 фев 2021 | 12:00

Вчера, 7 февраля, в десятом часу вечера в Стерлитамакском районе произошло ДТП.







Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 118 км трассы Уфа-Оренбург 55-летний местный житель за рулём «Daewoo Nexia» не справился с рулевым управлением и столкнулся с «Ладой Грантаой», под управлением 52-летнего жителя Кугарчинского района.



В результате ДТП водитель «Лады» и его 47-летняя пассажирка, жительница Мелеуза, были госпитализированы. Известно, что водитель «Nexia» отказался от прохождения от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

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