Авария под Уфой: столкнулись грузовик «Тонар» и «Лексус», есть погибшие

Уфа | 09 фев 2021 | 09:15

Сегодня, 9 февраля, в девятом часу утра на 1480 км автодороги Самара-Уфа- Челябинск под Уфой зарегистрировано ДТП с погибшими.



По предварительным данным, столкнулись lexus, двигавшийся в направлении Челябинска и встречный грузовик Тонар. Погибли два человека с легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе ГИБДД.



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