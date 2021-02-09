Авария под Уфой: столкнулись грузовик «Тонар» и «Лексус», есть погибшие
Уфа | 09 фев 2021 | 09:15
Сегодня, 9 февраля, в девятом часу утра на 1480 км автодороги Самара-Уфа- Челябинск под Уфой зарегистрировано ДТП с погибшими.
По предварительным данным, столкнулись lexus, двигавшийся в направлении Челябинска и встречный грузовик Тонар. Погибли два человека с легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
7 февраля, в Уфе произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. Инцидент зафиксирован на остановке общественного транспорта «Фирма Мир».
Источник:
www.bashinform.ru
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