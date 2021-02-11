Стали известны подробности смертельной аварии в Белебеевском районе

Белебеевский район | 11 фев 2021 | 09:28

В ГИБДД Башкирии озвучили подробности ДТП с двумя погибшими в Белебеевском районе.







Напомним, смертельная авария произошла 10 января в шестом часу вечера на автодороге Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. По предварительным данным, столкнулись попутные «Нива» и Mitsubishi Pajero. В результате ДТП 40-летний водитель и 25-летней пассажир отечественного автомобиля скончались в больнице.



По данным ГИБДД, причиной аварии могло стать то, что отечественный автомобиль выехал на обочину из-за колейности. После этого возник занос с выездом на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Начато разбирательство.

По выявленным недостаткам содержания дорожной магистрали, в отношении должностного лица, ответственного за данный участок, составлен административный материал.





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