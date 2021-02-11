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Авария в Буздякском районе: водитель Ssang Yong Actyon вылетел в кювет, пострадала девочка

Авария в Буздякском районе: водитель Ssang Yong Actyon вылетел в кювет, пострадала девочка

Буздякский район | 11 фев 2021 | 17:59

В Буздякском районе зарегистрировано ДТП с пострадавшим ребёнком, сообщает ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла 10 февраля на 1357 км трассы Самара-Уфа-Челябинск в 14:30 по местному времени. 57-летний житель Уфы за рулём Ssang Yong Actyon не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала шестилетняя девочка. Ребёнок получила перелом кисти и была доставлена в больницу. В салоне иномарки также находились ещё двое взрослых, они не пострадали.

Напомним, ранее были озвучены подробности смертельного ДТП в Белебеевском районе Башкирии.

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Источник: ufa.aif.ru

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