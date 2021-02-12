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В Башкирии пропала жительница Стерлибашевского района Наталья Ибатуллина

В Башкирии пропала жительница Стерлибашевского района Наталья Ибатуллина

Стерлибашевский район | 12 фев 2021 | 09:35

В Башкирии ищут 43-летнюю жительницу Стерлибашевского района Ибатуллину Наталью. Молодая женщина пропала еще 7 февраля. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Отклик». Ориентировки на ее поиски опубликованы в соцсетях.

Известно, что женщина в день пропажи вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. С тех пор ничего неизвестно о ее местонахождении.

Приметы: рост 156 см, среднего телосложения. светлые короткие волосы, карие глаза.
Была одета: желтая куртка, сиреневая шапка, черные брюки.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Натальи, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-987-10-60-601).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Отклик

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