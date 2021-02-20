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В Мечетлинском районе задержали вахтовика подозреваемого в сексе с несовершеннолетней девушкой

В Мечетлинском районе задержали вахтовика подозреваемого в сексе с несовершеннолетней девушкой

Мечетлинский район | 20 фев 2021 | 09:46

В Мечетлинском районе Башкирии по подозрению в интимной связи с несовершеннолетней девушкой задержали 28-летнего вахтовика. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Сотрудники уголовного розыска доставили молодого мужчину в Следственный комитет 18 февраля. Заявление на него было написано за день до этого. На допросе задержанный дал признательные показания. Затем против него возбудили уголовное дело о «половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

По данным собеседника, потерпевшая достигла 16-летнего возраста в прошлом году. По всей видимости, ее связь с мужчиной долгое время держалась в секрете и раскрылась только на днях.

Ранее сообщалось о том, что в Мечетлинском районе подросток угнал и разбил автомобиль.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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