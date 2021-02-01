В Мечетлинском районе подросток угнал и разбил автомобиль

Мечетлинский район | 01 фев 2021 | 12:10

Накануне, 31 января, к сотрудникам правопорядка обратилась жительница села Аюпово в Мечетлинском районе. 26-летняя женщина сообщила, что со двора исчез ее «Рено Логан». Полицейские приступили к поиску.







Обнаружить пропавшую машину им удалось в семи километрах от деревни Абдрахимово. Покореженный автомобиль лежал на обочине дороги, сообщается, что он вряд ли подлежит восстановлению.

Через некоторое время была установлена личность угонщика. Им оказался 17-летний молодой человек. Как стало известно, парень гостил со своими родственниками у потерпевшей. Однако подростку очень хотелось сесть за руль. Ночью он забрал у хозяйки ключи от автомобиля и отправился навстречу приключениям. Его поездка длилась недолго – угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. Выбравшись из перевернутой машины, подозреваемый просто отправился домой. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Читайте также: Стали известны подробности смертельной аварии в Кушнаренковском районе

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба МВД России по РБ