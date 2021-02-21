ДТП в Куюргазинском районе: водитель на ВАЗ-2115 сбил 14-летнюю девочку

Куюргазинский район | 21 фев 2021 | 10:53

В Куюргазинском районе Башкирии произошло ДТП с участием 14-летней девочки. Как сообщили в ГИБДД по республике, в девятом часу вечера накануне, 20 февраля, 51-летний водитель на ВАЗ-2115 сбил школьницу, двигавшуюся с ним в попутном направлении.







Все произошло на первом километре дороги Бахмут — Покровка.

— Девочка шла в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде, — добавили в ГИБДД. — Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Известно, что девочка шла со своим другом в соседнюю деревню к бабушке. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

Ранее сообщалось об аварии в Зилаирском районе. Здесь на снежной трассе лоб в лоб столкнулись «Лада» и Toyota Highlander, один человек погиб.





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Фото: ГИБДД по РБ