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ДТП в Куюргазинском районе: водитель на ВАЗ-2115 сбил 14-летнюю девочку

ДТП в Куюргазинском районе: водитель на ВАЗ-2115 сбил 14-летнюю девочку

Куюргазинский район | 21 фев 2021 | 10:53

В Куюргазинском районе Башкирии произошло ДТП с участием 14-летней девочки. Как сообщили в ГИБДД по республике, в девятом часу вечера накануне, 20 февраля, 51-летний водитель на ВАЗ-2115 сбил школьницу, двигавшуюся с ним в попутном направлении.

Все произошло на первом километре дороги Бахмут — Покровка.

— Девочка шла в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде, — добавили в ГИБДД. — Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Известно, что девочка шла со своим другом в соседнюю деревню к бабушке. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

Ранее сообщалось об аварии в Зилаирском районе. Здесь на снежной трассе лоб в лоб столкнулись «Лада» и Toyota Highlander, один человек погиб.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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