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В Бураевском районе в автомобиле обнаружили тело 19-летнего парня

В Бураевском районе в автомобиле обнаружили тело 19-летнего парня

Бураевский район | 21 фев 2021 | 18:43

19 февраля в селе Бураево в автомобиле ВАЗ-2109 был обнаружен труп 19-летнего парня.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», молодой человек покончил с собой. С места ЧП полицейские изъяли предсмертную записку, бутылку из-под водки, телефон, сигареты и кабель для зарядки. Что послужило причиной такого страшного поступка, не уточняется.

Отметим, что погибший числился без вести пропавшим. Он исчез 18 февраля – сел в автомобиль и уехал. Встревоженные родственники обратились в полицию, к сожалению, поиски завершились трагично.

Подробности выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе мужчина зарезал приютившего его соседа. В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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