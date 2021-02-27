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В Стерлитамаке задержали водителя, который трижды лишался прав

В Стерлитамаке задержали водителя, который трижды лишался прав

Стерлитамакский район | 27 фев 2021 | 16:05

В Башкирии задержали водителя, который ранее неоднократно лишался прав на управление транспортным средством. Данный инцидент произошел на днях в Стерлитамаке.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобилиста, который уже попадал под наказания ранее. Ранее, в 2014 году, мужчина лишился водительского удостоверения за езду в пьяном виде. Спустя несколько лет в 2019 году тот же человек вновь лишился прав на управление ТС за ДТП, в котором пострадали люди.

Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор РБ:

Урок не пошел впрок, и в декабре 2019 года за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения он был лишён повторно.
В тот же день сотрудники ГИБДД Стерлитамака заметили и остановили еще одного водителя. Его тоже ранее уже лишили прав за управление транспортом в пьяном виде. Этот нарушитель проигнорировал обязательство сдать права и продолжал управлять автомобилем.

Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор РБ:

Оба водителя доставлены в суд для принятия решения по совершенным правонарушениям.
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Источник: bash.news
Фото: скрин видео

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