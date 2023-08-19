В Башкирии пьяный водитель без прав катал ребенка на мопеде

11:38, 19 авг 2023

На территории Мишкинского района Башкирии инспекторы ГИБДД задержали водителя мопеда «Альфа», перевозившего в нетрезвом состоянии малолетнего ребенка без шлема. О нарушении ПДД в своем ТГ-канале рассказал главный госавтоинспектор республики В. Севастьянов.

В ходе освидетельствование на состояние алкогольного опьянения выяснилось, что в выдыхаемом воздухе 39-летнего жителя населенного пункта Елышево содержалось 1. 056 мг алкоголя. Кроме того, у нарушителя отсутствовали водительские права.

На водителя были составлены административные материалы по факту управления ТС в состоянии алкогольного опьянения без наличия соответствующих прав. Более того, он был оштрафован за управление двухколесным транспортом без использования мотошлема. Мопед, на котором мужчина нарушил правила, поместили на штрафстоянку.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Мишкинском районе Башкортостана простились с участником СВО Станиславом Якушевым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео