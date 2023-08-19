В Башкирии после опрокидывания автомобиля в кювет травмы получили два человека

11:22, 19 авг 2023

В пятницу, 18 августа, на территории Туймазинского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского ГК по ЧС.

В населенном пункте Дуслык Туймазинского района водитель, управляя автомашиной Лада Веста, потерял управление и выехал в кювет, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. На место ДТП прибыли сотрудники спасательных служб, скорой помощи и ГИБДД.

В результате аварии травмы получили двое мужчин в возрасте 27 и 23 лет.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что на трассе М5 «Урал» в Туймазинском районе Башкортостана в страшной аварии погибли двое мужчин.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ