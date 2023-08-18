На трассе М5 «Урал» в Башкирии в страшной аварии погибли двое мужчин

23:19, 18 авг 2023

Вечером в пятницу, 18 августа, на территории Туймазинского района Башкирии произошла смертельная авария, в результате которой погибли 2 человека. Информацию об этом предоставила пресс-служба региональной ГИБДД.

Автомобильное происшествие случилось на 1298-м километре автодороги М5 «Урал», где столкнулись грузовой фургон модели Иж-2717 и легковой автомобиль ВАЗ-2114. В результате произошедшего погибли водитель Иж и пассажир ВАЗ. Водителя из другого автомобиля с травмами доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Туймазинском районе РБ девушка насмерть переехала мужчину, лежавшего на трассе М5.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ