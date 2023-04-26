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В Башкирии пьяный водитель мопеда врезался в столб

В Башкирии пьяный водитель мопеда врезался в столб

10:22, 26 апр 2023

Авария в Дюртюлинском районе Башкирии произошла во вторник, 25 апреля. Информацию об этом в своем Telegram-канале передал глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.



На ул. Механизаторской населенного пункта Куккуяново мужчина (29 лет), двигаясь на мопеде Vento, допустил столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Выяснилось, что местный житель не имел водительского удостоверения, кроме того находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранителями были собраны все материалы инцидента и направлены в мировой суд для принятия решения. Мопед поместили на штрафстоянку.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии
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