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В Башкирии пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной машиной

В Башкирии пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной машиной

| 28 фев 2021 | 14:16

На автодороге между Уфой и Салаватом пассажирский микроавтобус врезался в снегоуборочную машину. Как заявили дорожники со ссылкой на пассажиров, авария произошла, потому что водитель автобуса отвлекся на телефон.

ДТП случилось накануне, 27 февраля, на 38-м километре трассы Уфа — Оренбург. По заявлению Управления дорог «Приуралье», на участке работала снегоуборочная техника. Микроавтобус с четырьмя пассажирами столкнулся со спецмашиной марки «Скания», пострадавших нет.

— Во время производства работ по очистке проезжей части от снега в боковой отвал КДМ «Скания» въехал микроавтобус. Автомобили получили механические повреждения. «Скания» выведена из строя. Водитель микроавтобуса, со слов пассажиров, отвлекался на телефон, на их замечания не реагировал, что послужило причиной ДТП, — сообщили в «Приуралье».

В ГИБДД Башкирии сообщили, что обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии из-за опрокинувшейся фуры перекрыли трассу М-5 «Урал».


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Источник: ufa1.ru
Фото: Упрдор «Приуралье»

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