В Уфе водитель получил ожоги, пытаясь спасти свою машину | видео

В Уфе водитель получил ожоги разных частей тела, пытаясь спасти свой автомобиль. Renault Logan загорелся сегодня днем, 4 марта, во дворе по адресу ул. Российская. Приехавшие по вызову пожарные локализовали огонь, но машина полностью выгорела и восстановлению не подлежит.
Как сообщили «Вестям» в пресс-службе МЧС РФ по РБ, погибших в результате происшествия нет. Ожоги различной степени тяжести получил автовладелец. Он самостоятельно обратился к медикам за помощью. Причина возгорания устанавливается.