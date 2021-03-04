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В Уфе водитель получил ожоги, пытаясь спасти свою машину | видео

В Уфе водитель получил ожоги, пытаясь спасти свою машину | видео

Уфа | 04 мар 2021 | 20:21

В Уфе водитель получил ожоги разных частей тела, пытаясь спасти свой автомобиль. Renault Logan загорелся сегодня днем, 4 марта, во дворе по адресу ул. Российская.  Приехавшие по вызову пожарные локализовали огонь, но машина полностью выгорела и восстановлению не подлежит.

Как сообщили «Вестям» в пресс-службе МЧС РФ по РБ, погибших в результате происшествия нет. Ожоги различной степени тяжести получил автовладелец. Он самостоятельно обратился к медикам за помощью. Причина возгорания устанавливается.  

Ранее сообщалось о том, что в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса. ДТП произошло днём 3 марта на проспекте Октября около остановки "Спортивной". Начато разбирательство.


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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: t.me

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