В Уфе водитель получил ожоги, пытаясь спасти свою машину | видео

Уфа | 04 мар 2021 | 20:21

В Уфе водитель получил ожоги разных частей тела, пытаясь спасти свой автомобиль. Renault Logan загорелся сегодня днем, 4 марта, во дворе по адресу ул. Российская. Приехавшие по вызову пожарные локализовали огонь, но машина полностью выгорела и восстановлению не подлежит.





Как сообщили «Вестям» в пресс-службе МЧС РФ по РБ, погибших в результате происшествия нет. Ожоги различной степени тяжести получил автовладелец. Он самостоятельно обратился к медикам за помощью. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса. ДТП произошло днём 3 марта на проспекте Октября около остановки "Спортивной". Начато разбирательство.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео