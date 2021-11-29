Житель Башкирии получил ожоги при попытке остановить пожар в гараже
22:13, 29 ноя 2021
Сегодня, 29 ноября, вечером в Дюртюли на улице Разиля Мусина загорелся гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
«Пытаясь самостоятельно потушить возгорание, 35-летний хозяин имущества получил ожоги и был госпитализирован», — добавили в ведомстве. На ликвидацию возгорания выезжали сотрудники МЧС России и спасатели ЗПСО (г. Дюртюли) Госкомитета РБ по ЧС. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело 63-летней женщины.