Житель Башкирии получил ожоги при попытке остановить пожар в гараже

22:13, 29 ноя 2021

Сегодня, 29 ноября, вечером в Дюртюли на улице Разиля Мусина загорелся гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.



«Пытаясь самостоятельно потушить возгорание, 35-летний хозяин имущества получил ожоги и был госпитализирован», — добавили в ведомстве.



На ликвидацию возгорания выезжали сотрудники МЧС России и спасатели ЗПСО (г. Дюртюли) Госкомитета РБ по ЧС. Причина пожара устанавливается.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело 63-летней женщины.



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Фото: скрин видео