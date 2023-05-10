В Башкирии молодой человек получил ожоги пытаясь потушить пожар в доме

15:44, 10 май 2023

В Мишкинском районе Башкирии молодой человек получил травмы во время пожара. Инцидент произошел в населенном пункте Изимарино в среду, 10 мая. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.







Прибывшие на место спасатели обнаружили горящее бревенчато-дощатое строение площадью 108 кв.м, но смогли быстро потушить огонь, не допустив его распространения.



Однако, в результате попыток самостоятельно потушить пожар, 21-летний местный житель получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован. Причина возгорания выясняется.





Ранее издание Newsbash сообщало о гибели двух человек в ходе пожара возникшего в одном из домов в населенном пункте Мраково.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ