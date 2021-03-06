Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Авария в Белорецком районе: столкнулись «Volkswagen Touareg» и «Hyundai Solaris», погибла пассажирка

Авария в Белорецком районе: столкнулись «Volkswagen Touareg» и «Hyundai Solaris», погибла пассажирка

Авария в Белорецком районе: столкнулись «Volkswagen Touareg» и «Hyundai Solaris», погибла пассажирка

Белорецкий район | 06 мар 2021 | 17:39

Сегодня, 6 марта, в Белорецком районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла около полудня на 103 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк.

По предварительным данным, столкнулись «Volkswagen Touareg» и «Hyundai Solaris». В результате водитель «Hyundai», мужчина, получил травмы, его пассажирка скончалась до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работает полиция. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Белорецком районе. Здесь столкнулись Lada Granta и Opel Astra, пострадали три человека. По словам спасателей, пострадавших в аварии пришлось деблокировать из раскореженной машины. Они госпитализированы в Белорецкую РКЦБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: