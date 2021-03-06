Авария в Белорецком районе: столкнулись «Volkswagen Touareg» и «Hyundai Solaris», погибла пассажирка

Сегодня, 6 марта, в Белорецком районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла около полудня на 103 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк.
По предварительным данным, столкнулись «Volkswagen Touareg» и «Hyundai Solaris». В результате водитель «Hyundai», мужчина, получил травмы, его пассажирка скончалась до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работает полиция. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось об еще одной аварии в Белорецком районе. Здесь столкнулись Lada Granta и Opel Astra, пострадали три человека. По словам спасателей, пострадавших в аварии пришлось деблокировать из раскореженной машины. Они госпитализированы в Белорецкую РКЦБ.