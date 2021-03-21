Авария в Бирском районе: на автодороге Уфа-Янаул столкнулись "Renault Kaptur" и встречный грузовик "MAN"

Бирский район | 21 мар 2021 | 11:01

20 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано четыре автомобильные аварии, в которых два человека погибли и шесть получили травмы.





Ближе к полудню в Бирском районе на 72 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись "Renault Kaptur" под управлением 30-летнего жителя Бураевского района и встречный грузовик "MAN", за рулём которого находился 42-летний житель Пермского края. После этого автомобиль "MAN" совершил столкновение со встречным КамАЗом, груженым 20 т зерна, за рулём которого находился 48-летний местный житель.



В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, его 34-летняя пассажирка была госпитализирована. Также помощь медиков потребовалась водителю "MAN". Со слов водителя КамАЗа, водитель "Renault", совершая обгон, и не успел вернуться на свою полосу движения.

Сотрудниками полиции проверена улично-дорожная сеть, выявлены недостатки, дорожное покрытие заснеженное. В отношении должностных и юридических лиц, ответственных за данную дорогу, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении их к административной ответственности в рамках ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2600 нарушений ПДД, задержаны 57 нетрезвых водителей.

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Источник: @dgilmutdinov

Фото: @dgilmutdinov