В Стерлитамаке молодые люди устроили катания на надувном матрасе, прикрепленном к авто

Стерлитамакский район | 24 мар 2021 | 12:06

Воскресенье, 21 марта, компания друзей из Стерлитамака решили провести необычно. Молодые люди прицепили к «Ниве» надувной матрас, на который легли двое, и поехали кататься по улицам города. За рулем отечественного автомобиля находился 20-летний местный житель, другие приятели снимали происходящее на видео. Однако оригинальную выходку не оценили сотрудники ГИБДД. На улице Артема процессия была остановлена.







Веселую компанию доставили в полицейский участок. Приятели не осознавали, что мешали другим участникам движения и могли погибнуть, но информации о том, что они были пьяны – нет. На молодого водителя завели административное дело. По сообщению пресс-службы МВД России по Башкирии, он получил штраф на сумму две тысячи рублей.

Напомним, в мае 2020 года в Уфе произошла авария, которую устроили школьники. Несовершеннолетние угнали неудачно припаркованную «Газель». Подростки залезли в салон через открытое окно и решили прокатиться. За руль сел 15-летний мальчик. Приключение едва не закончилось трагедией – ребята врезались в грузовой автомобиль. К счастью, школьники хоть и испугались, но в ДТП не пострадали.

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